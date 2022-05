Samsung Galaxy S22 si aggiorna ancora con tantissime novità

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per la serie Samsung Galaxy S22, ricordiamo che i top di gamma di Samsung sono stati i primi device al mondo a riceverle, il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio di un secondo aggiornamento di maggio che introduce un gran numero di miglioramenti sotto il cofano e non solo.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo i seguenti firmware S901EXXU2AVE4, S906EXXU2AVE4 e S908EXXU2AVE4.

Samsung Galaxy S22 sta ricevendo un nuovo aggiornamento ricco di novità

Il changelog ufficiale che accompagna l’aggiornamento fa riferimento all’aggiornamento di ben 13 applicazioni proprietarie preinstallate in tutti i device Samsung, tra cui:

Galaxy Wearable

Samsung Global Goals

Samsung Kids

PENUP

Samsung Internet

Samsung Health

SmartThings

Samsung Members

Samsung Pay

Samsung TV Plus

Calcolatrice

Smart Switch

Registratore

Sebbene il changelog non faccia menzione di ulteriori novità, è molto probabile che la compagnia abbia introdotto anche ulteriori migliorie alla sicurezza dei device e alla stabilità generale del sistema. Inoltre, ricordiamo che le patch di sicurezza di maggio includono correzioni per 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato.

Se siete alla ricerca di un device Samsung di altissima qualità e con tanti anni di supporto software assicurati, la serie Galaxy S22 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Il team di sviluppo della One UI sta continuando ad aggiornare un gran numero di device alle ultime patch di sicurezza, tra cui:

