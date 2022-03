Samsung Galaxy A13 e A02s ricevono le patch di marzo: ecco le novità

Mentre Samsung è impegnato ad aggiornare molti device alla One UI 4.1 – finora è disponibile per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20/Z Fold2 e per Samsung Galaxy Note 10+ 5G -, il team di sviluppo della One UI sta continuando anche a pubblicare gli aggiornamenti di sicurezza con le patch di marzo che in queste ore sono disponibili per Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A02s.

Gli smartphone di fascia bassa, infatti, stanno ricevendo il firmware A135xXXU1AVC6 (Samsung Galaxy A13) e il firmware A025xXXS4BVC2 (Samsung Galaxy A02s): il primo è in fase di rilascio in Russia, mentre il secondo è disponibile in molti Paesi europei incluso il nostro.

Samsung Galaxy A02s e Galaxy A13 ricevono le patch di sicurezza di marzo

All’interno delle patch di sicurezza di marzo trovano posto ben 50 correzioni di falle di sicurezza così suddivise: 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato; il nostro consiglio è di scaricare e installare l’update il prima possibile in modo da incrementare la sicurezza dei vostri device.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A31 e Samsung Galaxy A02s possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che avvisa della disponibilità dell’aggiornamento.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto le patch di sicurezza di marzo

Il colosso sudcoreano ha rilascio le patch di sicurezza di questo mese per un gran numero di device, tra cui:

È probabile che nel corso dei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità in merito: continuate a seguirci per non perdervi importanti novità circa il rilascio di nuovi aggiornamenti per i device Samsung.

