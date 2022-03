One UI 4.1: su quali device Samsung è disponibile l'update?

Da ormai diverse settimane il team di sviluppo della One UI di Samsung è impegnato duramente nel rilascio della versione One UI 4.1 per tutti i dispositivi compatibili (e sono tanti), motivo per cui abbiamo realizzato questo articolo in cui di volta in volta saranno inseriti i device che riceveranno il nuovo update.

La One UI 4.1, come tutti gli aggiornamenti “minori”, include piccoli miglioramenti all'esperienza utente sotto forma di funzionalità e in alcuni casi di applicazioni – ne è un esempio l'app Expert RAW destinata a sbarcare su tanti device differenti.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto l'aggiornamento alla One UI 4.1: la lista

Ecco la lista dei device che hanno ricevuto l'aggiornamento alla One UI 4.1:

Le caratteristiche più importanti della One UI 4.1

Tra le numerose feature della One UI 4.1 segnaliamo la presenza di alcune novità piuttosto interessanti, tra cui:

Condivisione del display del telefono/tablet con Google Duo;

Condivisione facilitata e migliorata di file e foto;

Integrazione di Grammarly all'interno di Samsung Keyboard (l'italiano non è ancora supportato, purtroppo);

Introduzione di Object Eraser per rimuovere facilmente ombre, riflessi e oggetti dalle foto;

Disponibilità dell'applicazione Expert RAW per un maggior numero di device per scattare foto e registrare video con tool professionali.

Nel corso delle prossime settimane è molto probabile che l'aggiornamento alla One UI 4.1 arriverà su molti altri device Samsung: continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle ultime novità in merito.