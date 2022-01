One UI 4.0 fa a cazzotti con questa popolare app di Google

Samsung sta continuando l'incredibile lavoro circa l'aggiornamento alla One UI 4.0 per un gran numero di dispositivi, ma alcuni utenti stanno riscontrando un curioso bug di Google Keep a seguito dell'installazione dell'ultima versione del sistema operativo basato su Android 12. Infatti, in base alle informazioni condivise da alcuni utenti sul forum ufficiale di Google, sembra che la One UI 4.0 impedisca la corretta visualizzazione degli elenchi numerati su Google Keep.

Google Keep è colpito da uno strano bug con la One UI 4.0

L'immagine sottostante mostra chiaramente il bug in questione: l'elenco numerato vede la presenza di vari numeri ripetuti, di fatto rendendo l'elenco molto più confusionario – anche se ancora leggibile.

Dalle prime informazioni pare che il bug di Google Keep si sia verificato su alcuni Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Note20 Ultra e Samsung Galaxy S20; fortunatamente, inoltre, sembra che il bug sia attualmente abbastanza circoscritto.

Con tutta probabilità il piccolo problema verrà risolto con un semplice aggiornamento di Google Keep, evidentemente colpevole di non essere ancora completamente pronto ad abbracciare la nuova versione della One UI.

La lista completa dei device Samsung aggiornati alla One UI 4.0

Mettendo da parte il singolare bug di Google Keep che sta colpendo alcuni utenti di Samsung, in realtà l'aggiornamento alla nuova versione della One UI sta procedendo senza alcun tipo di intoppi. Nelle ultime settimane il colosso sudcoreano ha rilasciato il nuovo update per un gran numero di smartphone e tablet, tra cui: