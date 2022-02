Samsung Galaxy Z Fold3 si aggiorna di nuovo: che novità ci sono?

A metà del mese scorso Samsung Galaxy Z Fold3 si aggiornava con le patch di sicurezza di gennaio, ma in queste ore scopriamo che il colosso sudcoreano ha inviato nuovamente un corposo aggiornamento software agli utenti muniti dell’iconico smartphone foldable di Samsung. Le informazioni pubblicate in rete, infatti, indicano che il device sta ricevendo il firmware F926BXXU1BVA9 con un peso pari a più di 1.1 GB, il che ci fa presumere che siano presenti un gran numero di novità e correzioni.

Samsung Galaxy Z Fold3 riceve un nuovo aggiornamento di gennaio

Ecco la lista dei Paesi in cui è stato rilasciato l’aggiornamento software:

Austria

Croazia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Israele

Macedonia

Nepal

Polonia

Arabia Saudita

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Sud Africa

Sri Lanka

Repubblica Ceca

Olanda

Inghilterra

Turchia

Ucraina

Il changelog relativo all’update parla di correzioni di bug, miglioramenti di sicurezza e incremento della stabilità generale del telefono. Gli utenti muniti dello smartphone possono scaricare l’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, o in alternativa attendere l’arrivo della notifica OTA.

Tutti i device aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Aggiornamenti di sicurezza a parte, Samsung continua l’incredibile lavoro di aggiornamento dei suoi device ad Android 12 con la One UI 4.0. Ecco la lista completa e aggiornata:

