Samsung: la One UI 4.1 arriverà presto su questi smartphone

A poche ore di distanza dall’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3, i primi smartphone del colosso sudcoreano a ricevere l’update, ecco che Samsung annuncia la lista completa di tutti gli smartphone che potranno godere delle novità introdotte dal team di sviluppo della One UI.

Quindi, dopo aver svelato ufficialmente quali sono le feature fotografiche prese in prestito dalla serie Galaxy S22 che arriveranno sugli altri smartphone Galaxy, il colosso hi-tech ha pubblicato le lista completa di tutti i device che saranno presto aggiornati.

La One UI 4.1 arriverà presto su questi smartphone Samsung: la lista completa

Ecco la lista completa:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A Series

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Tab S Series

Se ci avete fatto caso, all’interno della lista troviamo device con qualche anno sulle spalle ma incredibilmente notiamo la mancanza dell’ottimo e ancora attuale Samsung Galaxy Note 10, nonostante sia invece presente la variante Samsung Galaxy Note 10+.

Le novità più importanti della One UI 4.1

Samsung ha sfruttato questo annuncio anche per sottolineare ancora una volta le novità più importanti in arrivo con la One UI 4.1, che sono:

Condivisione live con Google Duo: per condividere rapidamente il display del proprio device.

Expert RAW: per avere maggior controllo sulla fotocamera e ritoccare le foto come un vero professionista.

Object Eraser: una funzione simile a Gomma Magica di Google Foto che permette di rimuovere oggetti e persone dalle foto.

Miglioramenti per la condivisione e introduzione di Grammarly (non per l’italiano).

Timeline di arrivo della One UI 4.1

L’azienda non ha rilasciato una timeline o una roadmap relativa all’aggiornamento alla One UI 4.1: continueremo a monitorare la situazione e vi informeremo di volta in volta non appena sarà disponibile per i device sopracitati.