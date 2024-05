Apple Pencil di 2a generazione a PREZZO SCONVOLGENTE su Amazon (-23%)

Hai acquistato un iPad e vorresti anche la penna della mela morsicata per fare la combo perfetta? Allora vai immediatamente su Amazon perché adesso puoi mettere nel tuo carrello la Apple Pencil di 2a generazione a soli 114 euro, invece che 149 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo. Con lo sconto del 23% risparmi 35 euro sul totale. Soprattutto avrai la possibilità di scrivere e disegnare sul tuo iPad come se fosse una tavoletta grafica professionale. La ricarichi magneticamente attaccandola lateralmente al tuo dispositivo e te la porti sempre con te. Sicuramente la migliore penna digitale in circolazione e a questo prezzo un vero affare.

Apple Pencil di 2a generazione: adesso è un best buy

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere è da prendere a occhi chiusi, senza nemmeno pensarci. Siamo di fronte alla migliore penna digitale in commercio, con una latenza bassissima e una sensibilità incredibile. In base a quanto la inclini e a quanto premi forte il tratto sarà diverso.

Pesa meno di 21 g ed è compatibile con iPad mini, iPad Air, iPad Pro 11 e iPad Pro 12,9. Comunque per verificare che sia compatibile con il tuo modello clicca qui prima dell’acquisto. Grazie alla possibilità di agganciarla col magnete eviti di perderla e ce l’avrai sempre carica.

Siamo di fronte davvero a un’offerta coi fiocchi, per cui non fartela scappare. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Apple Pencil di 2a generazione a soli 114 euro, invece che 149 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.