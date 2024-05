Samsung Galaxy Tab A7 Lite: prezzo SCONTATISSIMO, costa meno di 120€

Oggi vogliamo parlarti di un tablet leggero, economico, potente e affidabile, Android, perfetto per la quotidianità e la mobilità, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite sarà il prodotto perfetto per le tue esigenze. È un device che è in grado di sprigionare potenza bruta, dispone di prestazioni fluide, ha un design elegante e un costo contenuto. Su Amazon è un best buy assoluto visto che si porta a casa, nella sua iterazione (2021) in colorazione grigia, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, a soli 117,48€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno (ulteriormente espandibile mediante microSD); è un terminale che riesce a donare un equilibrio perfetto tra potenza e portabilità. Va benissimo per navigare online, per vedere contenuti in streaming, per lavorare ai documenti ma non solo. Potrai passare senza sforzo da un’applicazione all’altra senza rallentamenti.

Con il suo display da 8,7 pollici, ti offre un’esperienza visiva coinvolgente e nitida, perfetta per la visione dei contenuti multimediali, per giocare ai tuoi videogame preferiti e per leggere un libro digitale. Inoltre, la tecnologia TFT LCD garantisce una luminosità eccellente e angoli di visualizzazione ampi, così potrai beneficiare dei contenuti da qualsiasi angolazione.

Con uno spessore di soli 8 millimetri e un peso di appena 366 grammi, questo device è incredibilmente sottile e leggero, perfetto da portare ovunque tu voglia. È elegante e minimal e la finitura grigia conferisce un aspetto moderno e sofisticato. Grazie alla sua batteria da 5100 mAh, potrai usare il tablet fino a 12 ore di riproduzione video continua con una singola carica.

Il prezzo imbattibile di soli 117,48€ su Amazon rende il Samsung Galaxy Tab A7 Lite un vero affare; prendilo adesso prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano.