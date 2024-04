Kingston Canvas Select Plus: microSD da 128GB a PREZZO SHOCK (11€)

Il tuo smartphone ha la memoria piena e non sai più cosa cancellare? Vuoi trasferire le foto dalla tua macchina fotografica al computer ma ti manca l’adattatore? Se hai risposto sì almeno a una di queste domande l’offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la microSD Kingston Canvas Select Plus da 128 GB a soli 11 euro circa, invece che 17,99 euro.

Ebbene sì, se già il prezzo di partenza non era altissimo adesso da prendere al volo. Con una spesa ridicola puoi risolvere tantissimi problemi. Fai veloce perché ovviamente non è una promozione che potrà durare a lungo. Tieni presente che il prodotto è venduto da terzi e non direttamente da Amazon. Ovviamente hai come sempre l‘assistenza e il reso garantito.

Kingston Canvas Select Plus: microSD dalle prestazioni super

Questa microSD ha uno storage da 128 GB che ti permetterà di ampliare la memoria del tuo dispositivo, come smartphone o tablet, per non dover star lì a cancellare sempre app, foto e video. E con il suo adattatore incluso puoi trasferire facilmente i dati anche sul computer.

Grazie alla classe 10 è in grado di fare trasferimenti velocissimi fino a 100 MB/s ed è ottimizzata per il sistema operativo Android. È progettata e testata per essere robusta e non dovrai preoccuparti dunque di perdere dati.

Invece di cambiare il tuo smartphone fai una spesa che cambierà il tuo spazio di archiviazione. Non aspettare che il prezzo torni alla normalità, vai subito su Amazon e acquista la tua microSD Kingston Canvas Select Plus da 128 GB a soli 11 euro circa, invece che 17,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.