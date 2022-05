Samsung Galaxy S22, le patch di maggio sono in arrivo in Italia

Samsung è ormai il punto di riferimento per quanto riguarda la distribuzione delle patch di sicurezza per i propri device, e in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato la distribuzione in Italia delle patch di maggio per la serie Galaxy S22.

Infatti, a poco più di due settimane di distanza dall’inizio del rollout in India, ecco che il nuovo firmware sta iniziano a essere in distribuzione per i modelli Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra commercializzati nel nostro Paese.

Samsung Galaxy S22 inizia a ricevere le patch di sicurezza di maggio anche in Italia

Con un peso di circa 211 MB rispetto ai quasi 600 MB per il mercato asiatico, il firmware S908BXXS2AVDB/S908B0XM2AVDB/S908BXXS2AVDB introduce le correzioni di sicurezza di questo mese e poco più. Il changelog ufficiale che accompagna l’update fa semplicemente riferimento alle seguenti novità:

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo

Eliminazione di bug

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza

Gli utenti italiani dotati di uno dei device Samsung di ultima generazione possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere pazientemente la classica notifica di aggiornamento OTA. In ogni caso, vi consigliamo di installare immediatamente l’update non appena possibile per incrementare la sicurezza dei vostri device e migliorare l’esperienza di utilizzo generale.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di maggio

Cresce di giorno in giorno la lista dei device Samsung che hanno ricevuto le ultime patch di sicurezza, finora disponibili su:

