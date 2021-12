Samsung blocca Android 12 per Galaxy Z Flip3/Fold3: ecco il perché

Giusto un paio di giorni fa il Samsung aveva avviato il rollout di Android 12 per Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 ma, secondo alcune informazioni pubblicate in rete, sembra che il colosso sudcoreano abbia deciso di stoppare la propagazione di Android 12 su Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 per i troppi bug che affliggo la One UI 4.0.

Android 12 per Samsung Galaxy Z Fold3 è ricco di bug

Infatti, tenendo conto delle numerose testimonianze rilasciate da diversi utenti sul forum ufficiale dell'azienda, sembra che la versione stabile della One UI 4.0 basata su Android 12 sia tutt'altro che stabile e pronta al rilascio globale – ricordiamo che, attualmente, la build è disponibile solo in Corea del Sud.

Molti utenti lamentano un strano sfarfallio dello schermo, performance lontane da quelle offerte da Android 11, immagini che si cancellano in automatico dall'applicazione Galleria, Netflix e YouTube che non si avviano, l'applicazione Fotocamera che non sia avvia e altri gravi problemi che riguardano la qualità degli scatti.

Samsung soffre quindi dello stesso problema che ha investito anche OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con la OxygenOS 12. Forse il team di sviluppo della One UI 4.0 avrebbe dovuto rilasciare un'ulteriore versione beta dell'OS prima di rendere disponibile la versione definitiva? In attesa di capire meglio l'evolversi della situazione, forse è il caso di mettere un attimo in standby l'update e continuare a utilizzare Android 11.

