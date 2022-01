Samsung Galaxy Note 10: chi deve ancora ricevere Android 12?

Dopo aver visto quali sono i Paesi in cui è attualmente disponibile Android 12 per Samsung Galaxy Note20, in questo articolo andiamo a scoprire quali sono i Paesi dove i modelli Samsung Galaxy Note 10 hanno iniziato a ricevere l'update ad Android 12 con la One UI 4.0.

Tutti i Paesi in cui è disponibile Android 12 per Samsung Galaxy Note 10

Ecco i Paesi in cui è presente l'aggiornamento alla One UI 4.0 per gli ex top di gamma di Samsung:

Samsung Galaxy Note 10 Lite: Francia Taiwan Hong Kong Panama Vietnam Russia Austria Inghilterra Irlanda Olanda Svizzera Slovenia Romania Lussemburgo Bulgaria Ungheria

Samsung Galaxy Note 10 Svizzera Romania Lussemburgo Bulgaria Austria Turchia Malesia India Francia Slovacchia Corea

Samsung Galaxy Note 10+ LTE Svizzera Romania Bulgheria Lussemburgo Austria Malesia Turchia India Slovenia Francia

Samsung Galaxy Note 10+ 5G Sviezzera Romania



Lista dei device Samsung che hanno ricevuto Android 12

Mentre il colosso sudcoreano è impegnato a rilasciare l'aggiornamento ad Android 12 con la personalizzazione One UI 4.0 per un gran numero di smartphone e tablet, ad oggi l'update è arrivato sui seguenti dispositivi:

