Samsung Galaxy Note20: chi lo deve ancora aggiornare?

Dalla seconda metà di dicembre dell'anno scorso Samsung ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento alla One UI 4.0 per i suoi device (smartphone e tablet), e in questa news andremo a scoprire quali sono i Paesi che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy Note20.

Chi deve ancora aggiornare Samsung Galaxy Note20 ad Android 12

Ecco la lista dei Paesi che hanno ricevuto l'aggiornamento alla One UI 4.0 sui propri Samsung Galaxy Note20:

Samsung Galaxy Note20 LTE Italia Croazia Russia Panama Slovenia Francia Cile Polonia Colombia Ucraina Kazakistan Trinidad e Tobago Serbia Bulgaria Austria Lussemburgo Uzbekistan Olanda Paesi del Caucaso Slovacchia Svizzera Emirati Arabi Uniti Israele Vietnam Uruguay Thailandia Spagna Repubblica Ceca Tunisia Pakistan Marocco Ungheria Arabia Saudita Malaysia Egitto Cambogia Afghanistan India Nigeria Libano Kenya Libia Turchia Inghilterra Iraq Germania

Samsung Galaxy Note20 5G Italia Slovenia Francia Croazia Portogallo Romania Olanda Polonia Bulgaria Austria Svizzera Corea Paesi nordici Stati Uniti d'America Emirati Arabi Uniti Lussemburgo Australia Thailandia Inghilterra Irlanda Repubblica Ceca Germania Filippine Malaysia Ungheria Arabia Saudita Spagna Sri Lanka

Samsung Galaxy Note20 Ultra LTE Israele Emirati Arabi Uniti Uzbekistan Ucraina Kazakistan Serbia Paesi del Caucaso Trinidad e Tobago Panama Paesi dell'Europa sudorientale Colombia Cile Vietnam Russia Nigeria Kenya Pakistan Egitto Tunisia Marocco Arabia Saudita Libia Afghanistan Emirati Arabi Uniti Turchia Germania Cambogia Australia Filippine Thailandia Nepal

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Italia Emirati Arabi Uniti Kazakistan Ucraina Austria Olanda Bulgaria Croazia Slovenia Slovacchia Francia Polonia Lussemburgo Svizzera Baltico, Corea Paesi nordici Stati Uniti d'America Israele Russia Australia Filippine Thailandia Vietnam Arabia Saudita Malaysia Inghilterra India Spagna Romania Repubblica Ceca Irlanda Ungheria Germania Portogallo



Tutti gli utenti muniti dei sopracitati device di Samsung possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

