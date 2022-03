Samsung Galaxy A71 riceve le patch di marzo: dov'è Android 12?

Queste ultime settimane sono piuttosto ricche di impegni per il team di sviluppo di Samsung che, oltre a rendere disponibile l'aggiornamento alla One UI 4.1 per una lunga lista di device, è anche impegnato a rilasciare le patch di sicurezza di marzo che proprio in queste ore sbarcano su Samsung Galaxy A71.

Il device di fascia media, infatti, sta ricevendo le ultime correzioni con il firmware A715FXXS8BVC1 a partire dalla Spagna e dall'Inghilterra.

Samsung Galaxy A71 riceve le patch di sicurezza di marzo

Considerando la nuova policy di aggiornamento di Samsung per l'Europa, è molto probabile che il firmware sarà ben presto disponibile anche nel nostro Paese. A tal proposito, gli utenti muniti di Samsung Galaxy A71 possono controllare la presenza della nuova build tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA.

Sebbene l'introduzione delle patch di sicurezza di marzo sia molto importante considerando le 50 falle corrette – 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato -, fa ancora discutere il mancato arrivo del tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Lo smartphone di Samsung è più che in grado di abbracciare il nuovo sistema operativo senza alcun tipo di compromessi, ma per qualche motivo l'azienda non sembra ancora pronta a rilasciarlo nonostante sia già disponibile per device di fascia media.

La lista dei device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di marzo

Continua a crescere, giorno dopo giorno, la lista dei device del colosso sudcoreano ad avere ricevuto le patch di sicurezza di marzo. Finora sono disponibili per i seguenti dispositivi: