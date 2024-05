Uno smartphone a soli 84€? Sì, è il Motorola Moto G13 in SUPER sconto

Uno degli smartphone di fascia media più interessanti del momento è sicuramente il Motorola Moto G13 che, nella sua iterazione con 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile mediante microSD), in colorazione Black, costa solo 84,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto se siete interessati; pensate che a questa cifra avrete in omaggio anche la pratica cover in silicone inclusa in confezione.

Motorola Moto G13: ecco perché comprarlo

Questo è un telefono Dual SIM, dotato di Android 13, con skin MyUI al seguito, ci sono gli speaker Dolby Atmos stereo, troviamo una batteria da 5000 mAh e c’è perfino l’NFC per i pagamenti contactless. Non manca lo schermo ampio e generoso da 6,53 pollici con refresh rate a 90 Hz. La main camera invece è da 50 Megapixel e ci sono altre due lenti evolute che vi permetteranno di realizzare scatti e video splendidi.

A proposito: il comparto fotografico è eccellente, con Night Mode, Macro Mode e non solo. La batteria invece è da 5000 mAh e permette di ottenere fino a due giorni di autonomia con una singola carica e la ricarica sarà rapida grazie alla TurboPower. Lo schermo invece, come detto, è un pannello LCD IPS con risoluzione HD+ da 6,53 pollici e refresh rate da 90 Hz. Il suono è gestito dagli ottimi speaker stereo Dolby Atmos. Motorola Moto G13 è uno smartphone dal design ultra sottile, elegante e comodo, super leggero; pensate che lo spessore è di soli 8 mm. Incredibile per un prodotto dal prezzo contenuto di soli 84,00€. La memoria interna è da 128 GB, ulteriormente espandibile mediante microSD e ci sono 4 GB di RAM.

Motorola Moto G13 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato (e scontato) di soli 84,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo adesso. In confezione troverete anche la pratica cover in silicone.