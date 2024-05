OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: prezzo SUPER, costa POCHISSIMO (meno di 170€)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi; il meraviglioso mediogamma OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è in offerta a tempo limitato su Amazon al prezzo spettacolare di soli 167,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con lo sconto dell’8% sul valore di listino. Il modello in questione è quello in colorazione verde (Pastel Lime, ad essere precisi) e ha il supporto al Dual SIM. Ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. Fate presto, dunque, perché a questa cifra è semplicemente un best buy. C’è la consegna celere con il noto portale di e-commerce americano e potrete beneficiare di tanti vantaggi esclusivi; vediamoli di seguito.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Intanto dobbiamo ricordarvi che OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno smartphone dal design sobrio e aerodinamico, con un look minimal e una fotocamera risoluta che donerà alle vostre immagini una nuova linfa vitale. La batteria da 5000 mAh vi prometterà ore ed ore di autonomia con una singola carica e si ricaricherà rapidamente con la SuperVOOC Endurance Edition da 67W. Non mancherà poi la RAM da 8 GB con possibilità di aggiungerla virtualmente prendendola dallo storage di bordo e il processore interno invece, lo Snapdragon 695 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G, permetterà di eseguire applicazioni complesse senza il minimo problema. La main camera è realizzata in titanio e ha 108 Megapixel di risoluzione; è perfetta per ottenere scatti nitidi, dettagliati e facili da modificare e condividere con i propri amici. Cosa aspettate a comprarlo?

Il device di OnePlus è un midrange eccezionale, dotato di specifiche tecniche evolute. C’è la consegna celere e immediata con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non dimenticate che avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata; correte a prenderlo.