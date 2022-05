Galaxy Z Slide: ecco il primo device rollable di Samsung

Finalmente ci siamo: ora possiamo dare un primo sguardo ufficiale a quello che è il Galaxy Z Slide, il primo rollable di casa Samsung: vediamo insieme come funziona.

Sappiamo che il trend del momento sono i prodotti che si piegano: i foldable stanno diventando uno standard oggigiorno e il Galaxy Z Fold3 è il re del mercato. Di fatto, questo modello ha un processore premium un’estetica accattivante e un prezzo concorrenziale che, grazie alle offerte presenti su Amazon, lo si porta a casa a soli 1579,00€ (promozione a tempo limitato, quindi siate veloci).

Samsung: il futuro fra pieghevoli e scorrevoli

Tuttavia, anche se sono concepiti come “i device del futuro” data la loro doppia natura (telefono+tablet), adesso ci sono delle realtà che stanno sviluppando le soluzioni “rollable”, ovvero con schermi a scorrimento. Dopo aver visto OPPO X 2021, quest’anno Samsung ha mostrato il futuro dei pannelli al DSCC tenutosi pochi giorni or sono.

A riportare la notizia ci ha pensato il CEO di DSCC Ross Young con un post su Twitter. Ovviamente si tratta di foto dal vivo fatte alla conferenza, quindi possiamo dire che sono ufficiali.

Rollable demo from Samsung Display pic.twitter.com/bZxn4KYklM — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Lo scorrimento del display di questo rollable dovrebbe essere ad orientamento verticale: di fatto, durante il normale utilizzo si comporta come un telefono con pannello 16:9 da chiuso che si adatta meglio alle tasche degli utenti. Espandendo lo schermo, si avrà una porzione di spazio extra, arrivando così ad avere un prodotto in 22:9.

A cosa serve un simile aspect ratio? Semplice: sullo scorrimento su Twitter, Instagam o durante la visione di un articolo, avere contenuti su in verticale aiuta la leggibilità. Non di meno, così facendo si ha un prodotto compatto in tasca che diventa da 6,7″ durante l’utilizzo a seconda delle necessità. Onestamente lo troviamo molto simpatico come progetto.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un rollable o siete amanti dei foldable?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.