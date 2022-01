Samsung Galaxy A52s si aggiorna: ora CAMBIA TUTTO

Continua senza sosta l'incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 12 per i suoi device, e in queste ore l'ultima versione dell'OS mobile di Google sta facendo il suo il suo arrivo in Europa anche su Samsung Galaxy A52s 5G. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l'ottimo medio gamma dell'azienda di Seul si sta aggiornando al firmware A528BXXU1BUL7 in Francia, Polonia, Svizzera e Lussemburgo.

L'aggiornamento ad Android 12 per Samsung Galaxy A52s 5G sbarca in Europa

Siamo fiduciosi che lo sbarco di Android 12 con la One UI 4.0 nel Vecchio Continente indichi che il firmware sbarcherà presto anche nel nostro Paese. Gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare la disponibilità dell'update attraverso il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Oltre alle patch di sicurezza di gennaio ci aspettiamo che la build contenga anche miglioramenti sotto il cofano e varie correzioni di bug.

Gli smartphone e i tablet Samsung che hanno ricevuto Android 12 con la One UI 4.0

Samsung sta portando avanti un lavoro complesso e piuttosto esteso per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 12, e in queste settimane si è occupata di rilasciare l'update per un gran numero di smartphone e tablet tra cui:

Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità per quanto riguarda l'espansione della One UI 4.0 su altri device del colosso sudcoreano.