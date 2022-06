Samsung Galaxy A53 riceve le patch di giugno: tutte le novità

Se c’è un’azienda in ambito mobile nel panorama Android che può essere presa come punto di riferimento per quanto riguarda l’attenzione al supporto software quella è Samsung che, proprio in queste ore, sta rilasciando le patch di sicurezza di giugno per il nuovo medio gamma di punta Samsung Galaxy A53 5G.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A536WVLS2AVE2 con le correzioni di questo mese che, lo ricordiamo, chiudono ben 66 falle di cui 5 di livello critico, 39 di livello elevato, 1 di livello moderato e non solo.

Samsung Galaxy A53 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno

Al momento le patch sono in fase di rilascio in Canada ma, considerando le nuove policy di Samsung, è altamente probabile che l’update sarà disponibile nel nostro Paese già a partire dai prossimi giorni; in tal caso, vi ricordiamo che potete controllare manualmente l’arrivo delle patch tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa invece di attendere la classica notifica di aggiornamento OTA.

Samsung Galaxy A53 June 2022 update – Canada #Samsung #GalaxyA53 pic.twitter.com/FUMj14QBYy — Samsung One UI Updates (@SamsonUpdate) June 21, 2022

Restando in tema di device Samsung, nel caso in cui il vostro device non rientrasse tra quelli che riceveranno Android 13 con la One UI 5.0 a partire dal Q4 di quest’anno, vi segnaliamo che l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G è in forte sconto su Amazon a un prezzo niente male.

Tutti i device Samsung aggiornati con le ultime patch di questo mese

Il team di sicurezza della One UI continua a rilasciare le patch di questo mese per un numero sempre crescente di device, tra cui:

