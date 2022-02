Samsung Galaxy A50 si aggiorna ed è più sicuro: tutti i dettagli

Mentre la variante Samsung Galaxy A50s si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio, in queste ore il modello Samsung Galaxy A50 sta ricevendo l'aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio. Secondo le informazioni pubblicate in rete, infatti, il firmware A505GTUBS9CVA1 con le patch dello scorso mese sono in fase di rilascio a partire dal Brasile.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di gennaio

All'interno della build da 150 MB trovano posto le correzioni di sicurezza che ormai conosciamo e molto probabilmente anche miglioramenti sotto il cofano e ottimizzazioni del sistema per rendere il device più scattante. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A50 possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

Mentre il team di sicurezza di Samsung è impegnato a rilasciare le patch di gennaio e febbraio per un numero sempre crescente di device, aumenta il numero degli smartphone e dei tablet del colosso sudcoreano che stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Ecco la lista aggiornata di tutti i dispositivi aggiornati all'ultima versione dell'OS di Google:

