Android 13: quando arriveranno le varie versioni?

Il rilascio repentino della Developer Preview 1 di Android 13 ha svelato quali sono i piani di Google circa il sistema operativo che andrà a prendere il posto di Android 12, e in questa news ci focalizzeremo su quando arriveranno le versioni di Android 13. Come ogni anno il colosso di Mountain View ha pubblicato una timeline ideale sulla tabella di marcia relativa allo sviluppo di Android 13, ma è possibile che la compagnia la modificherà in corso d’opera in relazione alle proprie esigenze.

Quando arriveranno le varie versioni di Android 13?

Per forza di cose si parte dalle Developer Preview che riguarderanno esclusivamente gli sviluppatori: saranno due e arriveranno a febbraio (quella che è già arrivata) e a marzo. A seguire ci saranno poi quattro versioni beta rilasciate a cadenza mensile a partire da aprile e fino al mese di luglio; le beta di giugno e luglio sono etichettate come “Platform Stability”, ovvero una versione del sistema operativo decisamente più stabile rispetto le versioni precedenti.

Per quanto riguarda la versione finale e stabile, è molto probabile che il colosso di Mountain View punti al Q3 del 2022, possibilmente a cavallo tra settembre e ottobre.

Tutte le novità della Developer Preview 1 di Android 13

In questi giorni stanno emergendo numerose novità legate alla feature introdotte dal team di sviluppo di Android 13 all’interno della Developer Preview 1, tra cui:

Queste sono solo alcune delle numerose novità finora scovate nella DP 1 di Android 13: potete scoprirle in dettaglio all’interno del nostro focus.

https://developer.android.com/about/versions/13