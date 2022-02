Android 13 Developer Preview 1 novità: ecco la lista completa

Alcune ore fa, senza alcun preavviso, Google ha pubblicato la Developer Preview 1 di Android 13 con una serie di novità che abbiamo già imparato a conoscere, tra cui: una migliore gestione del Bluetooth e dell’UWB (Ultra-wideband), il nuovo layout di Pixel Launcher che prelude all’arrivo di Google Notepad e anche un nuovo widget per la musica con una grafica rinnovata e controlli rapidi più prominenti.

Tutte le novità nella Developer Preview 1 di Android 13

Material You anche per le icone di terze parti

Nonostante si tratti della prima Developer Preview di Android 13, in realtà il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha introdotto un gran numero di novità molto interessanti. Innanzitutto il Material You, l’iconico framework che gestisce il cambio in real-time dei colori delle interfacce e delle applicazioni che verrà presto abbracciato dai maggiori OEM, aprirà finalmente le porte alla personalizzazione delle icone delle applicazioni di terze parti. Con i nuovi requisiti presenti nella DP 1 di Android 13, si è scoperto che Google richiede agli OEM di fornire una versione delle icone in “stile monocromatico” aggiungendo queste informazioni nel file .xml che accompagna ogni icona presente su Android.

Nuova UI per la condivisione delle foto

Il vecchio file manager per la condivisione rapida di foto e video verrà rimpiazzato da una nuova interfaccia molto più attuale e potenziata. Quando sarà disponibile, la nuova UI consentirà di selezionare solo le foto e i video da condividere nascondendo tutto il resto; inoltre, l’applicazione di turno non accederà più all’interoo storage del dispositivo, ma solo a una porzione legata appunto alla selezione dei contenuti multimediali. Ciò è possibile grazie all’implementazione delle nuove “API photo picker” che si occuperanno di gestire al meglio la privacy degli utenti che, per volere di Google, saranno disponibili per tutti gli OEM in quanto integrate all’interno di Android Porject Mainline.

Novità minori

Altre piccole novità degne di nota riguardano i seguenti punti:

Le applicazioni che richiedono la lista dei dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze non ottengono più la posizione dell’utente;

Gli sviluppatori potranno gestire in maniera ancora più granulare le impostazioni rapide nel centro di notifica di Android;

Sarà possibile impostare lingue differenti per ogni singola applicazione installata e molto altro.

Vi rimandiamo al nostro focus sulle novità di Android 13 per scoprire tutte le feature finora individuate.