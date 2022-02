Android 13 introdurrà novità per il Bluetooth e l'Ultra-wideband

A seguito l'arrivo della Developer Preview 1 di Android 13 e dopo aver scoperto le novità che riguardano il Pixel Launcher, i colleghi di XDA hanno scoperto una interessante novità che riguarda la gestione del Bluetooth e dell'UWB (Ultra-wideband). Senza entrare troppo nei dettagli, i due moduli sono entrati a far parte di Android Project Mainline, ovvero il programma che permette a Google di gestire alcuni componenti bypassando gli OEM Android, spesso colpevoli di incredibile lentezza per l'introduzione di patch e aggiornamenti.

Studiando a fondo le novità presenti nella Developer Preview 1 di Android 13, infatti, è stato scoperto che il colosso di Mountain View potrà rilasciare aggiornamenti software per il Bluetooth e l'UWB con maggiore velocità rispetto ad oggi. Come? Direttamente tramite i Google Play Services e il Google Play Store: per gli utenti non ci saranno cambiamenti visibili, ma di tanto in tanto si troverà un aggiornamento software per uno dei due moduli.

Secondo alcune informazioni pubblicate in rete, inoltre, sembra che stia lavorando per introdurre il supporto al Bluetooth LE Audio direttamente all'interno dello stack del Bluetooth: questa mossa potrebbe garantire alla compagnia il rilascio di aggiornamenti più rapidi anche per il Bluetooth LE Audio.