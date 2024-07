Google aggiunge nuove funzionalità Gmail a tablet e dispositivi pieghevoli

Una serie di nuove funzionalità sono ora in fase di distribuzione per Gmail e Chat, specificamente progettate per migliorare ulteriormente la produttività e la fruibilità su dispositivi pieghevoli e tablet Android, attraverso l’introduzione di una nuova barra di formattazione e Smart Compose.

Tutte le novità Gmail e Chat

Una volta aggiornata l’app Gmail all’ultima versione, chi possiede uno di questi due dispositivi noterà una nuova barra posizionata nella schermata di composizione dell’e-mail, che offrirà ulteriori opzioni di formattazione – come la possibilità di cambiare il tipo di carattere o creare un elenco puntato.

Inoltre, Google ha aggiunto un elenco di utili scorciatoie da tastiera sia per Gmail che per Chat, a cui è possibile accedere semplicemente premendo l’icona con il punto interrogativo quando si collega una tastiera fisica esterna al dispositivo Android.

Ultima novità, ma non per importanza, riguarda l’abilitazione di Smart Compose anche sui dispositivi pieghevoli e sui tablet Android. Funzionalità che prima era disponibile solamente tramite Gmail Web e che consente di completare automaticamente i testi in modo intelligente nel momento in cui si digita.

Tutte le nuove funzionalità e miglioramenti dovrebbero essere già disponibili nel nuovo aggiornamento, sia per i clienti Google Workspace che per gli utenti con account personali.