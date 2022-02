Android 13 DP 1: ecco come cambia il widget del player audio

A distanza di poche ore dall’arrivo della Developer Preview 1 di Android 13 e dopo aver scoperto le interessanti novità che riguarderanno i moduli Bluetooth e UWB (Ultra-wideband), le ultime informazioni scovate all’interno della DP 1 di Android 13 svelano i lavori del team di sviluppo di Google per quanto riguarda l’introduzione di una nuova UI per il widget del player audio.

Android 13 DP 1 introduce una nuova UI per il widget del player audio

Se, infatti, con l’arrivo di Android 11 il sopracitato widget è stato introdotto all’interno del pannello dei toggle rapidi e con Android 12 ha ricevuto il pieno supporto al Material You, l’introduzione di Android 13 comporterà un ulteriore piccola (ma interessante) novità che migliorerà l’esperienza di utilizzo del widget a 360°. Non solo lo spazio a disposizione è stato incrementato – l’immagine sottostante svela che la sua dimensione è stata aumenata di quasi due volte -, ma trovano posto controlli ancora più semplice da tappare per gestire l’audio in riproduzione.

Ad esempio, il tasto play/pausa è adesso sempre visibile e facilmente raggiungibile, è stata introdotta una barra di avanzamento e anche i tasti shuffle e ripetizione. Non è ben chiaro il motivo per cui in questa versione del widget l’immagine della copertina del brano in riproduzione non viene più mostrata, ma è probabile che si tratti di un bug che verrà corretto nelle prossime versioni dedicate agli sviluppatori.

Vi rimandiamo al nostro focus sulle novità della Developer Preview 1 di Android 13 per scoprire tutte le feature introdotte con la nuova build.