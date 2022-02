Android 13 DP 1: questa feature è perfetta per le foto al buio

L’arrivo di Android 13 DP 1 ha dato il via alla scoperta di numerose novità per quanto riguarda i moduli Bluetooth e UWB (Ultra-wideband), la nuova UI relativa al widget del player audio, i nuovi toggle rapidi per i QR code e la modalità a una mano e anche l’introduzione di una interessante aggiunta per quanto riguarda la funzionalità “Tocco rapido” presente su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Android 13 DP 1: Tocco rapido introduce una interessante novità

Ad oggi all’interno del menu raggiungibile tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Gesti > Tocco rapido è possibile sfruttare alcune funzionalità, tra cui l’acquisizione rapida degli screenshot, accedere immediatamente a Google Assistant, riprodurre o mettere in pausa un contenuto multimediale, avviare un’applicazione a proprio piacimento e adesso anche attivare rapidamente il flash del telefono.

Come avviene per le funzioni finora supportate, un doppio tap sul retro dello smartphone attiverà immediatamente il flash del telefono per scattare foto al buio o per farsi strada in un ambiente particolarmente buio.

Tutte le novità di Android 13 Developer Preview 1

