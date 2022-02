Android 13 renderà più semplice cambiare utente: ecco come

Nelle scorse ore Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 13 con una valanga di novità importanti come la nuova gestione dei moduli Bluetooth e UWB (Ultra-wideband), la rinnovata UI relativa al widget del player audio, i nuovi toggle rapidi per i QR code e la modalità a una mano e la possibilità di effettuare il cambio utente direttamente dalla lockscreen.

Su Android 13 il cambio utente avverrà direttamente dalla lockscreen

Secondo le ultime informazioni scovate in rete, infatti, l'arrivo della nuova versione del sistema operativo di Google permetterà agli utenti di accedere con diversi profili utente dalla schermata di blocco del telefono: l'azienda starebbe studiando un sistema con menu a tendina in cui i vari utenti possono scegliere il rispettivo account con cui accedere, come viene mostrato nell'immagine sottostante.

Non è la prima volta che entriamo in contatto con questa feature di Android 13, ma solo adesso abbiamo l'opportunità di vedere il suo funzionamento dal vivo una volta disponibile la versione stabile dell'OS. In questo modo prestare il proprio smartphone a un amico sarà un'operazione che vi garantirà il pieno controllo della vostra privacy: basterà impostare un account guest.

Tutte le novità di Android 13 Developer Preview 1

