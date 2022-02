Android 13 DP 1: a cosa servono questi due nuovi toggle rapidi?

A seguito del rilascio della DP 1 di Android 13 abbiamo scoperto numerose novità introdotte da Google, tra cui: la gestione dei moduli Bluetooth e UWB (Ultra-wideband), la nuova UI del widget del player audio nel pannello dei toggle rapidi e anche i nuovi toggle per la scansione dei QR code e per attivare rapidamente la modalità a una mano.

Android 13 Developer Preview 1: ecco i toggle rapidi per i QR code e la modalità a una mano

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete da chi ha già installato la DP 1 di Android 13, si è scoperto che il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha già introdotto i sopracitati toggle che erano stati già in parte svelati nelle scorse settimane. Nell’immagine sottostante sono ben visibili i due nuovi toggle pronti ad essere attivati con un semplice tap, una importante aggiunta che rende più semplice utilizzare il sistema operativo e facilita anche la scansione degli ormai onnipresenti QR code.

