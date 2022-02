Android 13 DP 1: i profili guest avranno vita più facile

Continuiamo ad occuparci di Android 13 Developer Preview 1 e delle numerose novità che in queste ore sono state scoperte da chi ha già installato la build, in questo caso della possibilità per gli utenti guest di installare le applicazioni disponibili con il profilo principale. Ad oggi, infatti, su Android 12, i profili guest non possono accedere alle applicazioni già disponibili per l’utente principale: Google, con Android 13, renderà invece più semplice iniziare ad utilizzare un device preso in prestito potendo scegliere alcune delle app già presenti.

Android 13 DP 1: gli utenti guest potranno utilizzare le app già installate

Attenzione però: la funzione è disponibile solo per gli account guest e non per quelli secondari: in quest’ultimo caso sarà necessario installare da capo le applicazioni che si avrà bisogno di utilizzare in quanto quelle già preesistenti non verranno mostrate nel pannello visibile nelle immagini qui in basso.

Le novità di Android 13 Developer Preview 1

