Youtube ha un NUOVO mini player e funziona decisamente meglio

Google sta introducendo un design più elegante e funzionale su YouTube per Android, in special modo per quanto riguarda il mini player in-app che consente di proseguire la navigazione senza dover interrompere la riproduzione del video.

A farla da padrone sono le linee guida del Material Design di terza generazione, che Big G ha implementato nel corso di questi ultimi due anni.

Come funziona il nuovo mini player di Youtube

Youtube fornirà quindi agli utenti un nuovo mini player in-app e sarà collocato all’interno di una piccola sezione, con controlli play/pausa e riavvolgimento/avanzamento di 10 secondi: di fatto, somiglierà molto di più ad una vera e propria finestra picture-in-picture. In precedenza, il mini player era situato appena sopra la barra inferiore, con dimensioni del video fin troppo ridotte.

Con il nuovo design, l’area dedicata alla riproduzione del video è certamente più generosa, consentendone una visione più chiara. La sua posizione non sarà vincolante: potrà essere spostato in qualunque zona dell’interfaccia. Oltretutto, il nuovo mini player di Youtube prevede il ridimensionato fino a raggiungere la piena larghezza dello schermo.

Grazie a questi due screenshot, pubblicati dai colleghi di 9to5google, possiamo confrontare meglio la vecchia (a sinistra) e la nuova (a destra) versione del mini player. Al momento, Youtube lo ha reso disponibile solo per alcuni utenti, tramite un aggiornamento lato server, ma a breve potrebbe essere rilasciato anche per una più ampia fascia di pubblico che ha già provveduto ad installare l’ultima release dell’app.