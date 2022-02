Android 13 Developer Preview 1: novità e device compatibili

A pochissime ore dal rilascio della Beta 3 di Android 12L, ecco che come un fulmine a ciel sereno arriva la Developer Preview 1 di Android 13. Ebbene sì: Google ha ufficialmente dato il via alle danze e si prepara così a incamminarsi lungo il cammino che verosimilmente entro il Q3 di quest'anno lo porteranno a pubblicare la versione stable di Android 13 assieme alla serie Google Pixel 7 (sempre se si chiamerà così).

Android 13 Developer Preview 1: le novità

Material Design e privacy

Nonostante si tratti di una Developer Preview, quindi una versione del sistema operativo principalmente indicato agli sviluppatori, scopriamo che Google ha intenzione di migliorare ancora di più il Material You estendendolo non solo alla UI e alle icone di sistema, ma anche a tutte quelle di terze parti. L'idea del colosso di Mountain View, quindi, è quella di rendere più omogenea l'esperienza di utilizzo dei device e di Android 13 stesso.

Viene messo in evidenza anche un nuovo selettore dei contenuti multimediali (foto e video) per consentire l'accesso solo ai contenuti che si vuole realmente condividere, e non più all'intera galleria fotografica presente nel telefono; Google, seguendo il tragitto segnato con Android 12, va così a migliorare e potenziare la privacy degli utenti.

Timeline della beta e rilascio ufficiale

Come si vuole all'arrivo della prima Developer Preview, anche questa volta il colosso di Mountain View ha reso disponibile la timeline di rilascio di Android 13 con tutte le versioni Developer Preview e beta previste da qui al Q3 2021.

È probabile che nel corso delle prossime ore torneremo a parlare dell'aggiornamento mano mano che verranno individuate nuove interessanti feature del sistema operativo.