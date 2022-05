Samsung presenta il Flex Note: cos'è e come funziona

Samsung ha appena svelato un innovativo prodotto chiamato “Flex Note“. Scopriamo insieme cos’è e come funziona, oltre al suo design definitivo.

Se pensiamo ai foldable, sicuramente immaginiamo terminali di piccole dimensioni: smartphone che diventano tablet. L’OEM sudcoreano è la prima compagnia al mondo che invece, sta progettando un laptop multimediale. L’azienda intende rendere mainstream la tecnologia “pieghevole”, applicandola a diversi dispositivi. Ad oggi, con la serie Z Flip e Z Fold però, è leader del mercato e appunto, sta cercando di espandersi anche in altri settori.

Samsung Flex Note: le caratteristiche

Durante la SID 2022 Display Week che si è svolta in California pochi giorni fa, la divisione Display della compagnia ha mostrato al mondo un concept pieghevole chiamato Flex Note. Il rapporto ci arriva direttamente dal tipster Ice Universe, noto leakster famoso per le sue previsioni sul mondo Samsung. Non di meno, è stata la compagnia stessa a mostrare delle foto di questo concept.

Osservandole, notiamo l’incredibile somiglianza con un notebook pieghevole tradizione misto però ad un tablet ibrido; potrebbe essere pensato per due usi infatti ma il form factor ricorda quello del Galaxy Z Fold (il device più venduto nel panorama, oggi su Amazon a soli 1669,90€). Dovrebbe presentare il sistema operativo Windows, come notiamo dal logo posto in basso sulla scocca del prodotto.

Curiosamente, una volta aperto, precisamente durante la fruizione dei contenuti multimediali, vediamo che la tastiera virtuale a scomparsa sparisce, così da consentire più spazio per la visione dei video… cosa che non è possibile fare con un PC classico.

Inoltre, un altro grande vantaggio è proprio la personalizzazione dello stesso, come si nota dalle demo emerse; gli utenti potranno perfino modificare la struttura e lo stile della tastiera stessa, passando dalle tinte unite color pastello a quelle da “gaming” ricche di RGB colorati. Insomma, il concept è sicuramente interessante e lo chassis è molto sottile nonostante lo schermo di Samsung. Un bell’esercizio di stile che speriamo di vedere presto in circolazione.

