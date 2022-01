Samsung Galaxy S9 si aggiorna: tutte le novità dell’update

Mentre Samsung procede al rilascio di nuovi aggiornamenti software con le patch di sicurezza di gennaio, in realtà esistono ancora numerosi device che stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre: tra questi troviamo l’iconico e intramontabile Samsung Galaxy S9. In queste ore, infatti, come viene pubblicato in rete, l’ex smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano sta ricevendo negli USA il firmware G960USQU9FULI per il modello Samsung Galaxy S9 e il firmware G965USQU9FULI per il modello Samsung Galaxy S9+.

Samsung Galaxy S9 riceve le patch di sicurezza di dicembre

Oltre alle correzioni relative alle falle di sicurezza, è molto probabile che all’interno della build ci siano anche correzioni e miglioramenti software in grado di rendere il device più scattante. Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy S9 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati alla One UI 4.0

Mentre proseguono gli sforzi di sviluppo della nuova One UI, il colosso sudcoreano ha già presentato Android 12 con la One UI 4.0 per i seguenti device:

