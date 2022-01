Samsung Galaxy S20 e Android 12: l'update raggiunge questi paesi

Continua senza sosta l'incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 che, in base alle informazioni pubblicate in rete, sta adesso raggiungendo la serie Samsung Galaxy S20 negli USA dopo che l'update aveva già interessato il nostro Paese.

Samsung Galaxy S20 riceve la One UI 4.0

Android 12 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G arriva con il firmware G981USQU2EULH e le patch di sicurezza di dicembre. All'interno della build sono presenti tutte le novità relative ad Android 12 e ovviamente la controparte di Samsung per quanto riguarda la nuova versione della One UI.

Tutti gli utenti muniti dei device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device di Samsung aggiornati alla One UI 4.0

Ecco la lista completa e aggiornata di tutti gli smartphone e i tablet Samsung aggiornati alla One UI 4.0 con Android 12:

È molto probabile che nel corso delle prossime settimane verranno aggiornati ulteriori device: continuate a seguirci per restare aggiornati in merito ad Android 12 sui dispositivi Samsung.

