Samsung Galaxy S20 FE 5G riceve Android 12 in altri Paesi

Dopo l’arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy S20 in nuovi paesi, il colosso sudcoreano sta espandendo la build della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S20 FE 5G anche negli USA. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che l’ex smartphone di fascia alta sta ricevendo il firmware G781U1UEU6EULD per i modelli carrier free e il firmware G781USQU6EULI per i dispositivi legati invece a un operatore telefonico.

Android 12 per Samsung Galaxy S20 FE 5G sbarca anche negli USA

All’interno della build, oltre alle numerose novità legate al nuovo OS di Google e alla nuova versione della One UI di Samsung, sono presenti anche le patch di sicurezza di dicembre 2021. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa oppure attendere la classica notifica di aggiornamento OTA.

Su quali device è disponibile Android 12 con la One UI 4.0?

Allo stato attuale il nuovo sistema operativo di Google è già disponibile su una nutrita lista di smartphone e tablet del colosso sudcoreano, ovvero:

