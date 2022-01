Samsung Galaxy S10: ecco in quali Paesi è disponibile Android 12

Dopo aver scoperto quali sono i Paesi in cui è attualmente disponibile l'aggiornamento ad Android 12 per la serie Samsung Galaxy Note 10, in questo articolo scopriamo quali sono i Paesi in cui è arrivato il nuovo OS di Google per la gamma Samsung Galaxy S10.

I Paesi in cui è disponibile Android 12 con la One UI 4.0 per Samsung Galaxy S10

Ecco la lista dei Paesi in cui è attualmente disponibile l'update di Android 12:

Samsung Galaxy S10 Lite Italia Spagna Panama Malaysia Indonesia Thailandia Vietnam India Russia Bulgaria Svizzera Francia Ungheria Emirati Arabi Uniti Perù Colombia Messico Paesi baltici Polonia Romania Paesi dell'Europa sudorientale Lussemburgo Portogallo Grecia Germania Olanda

Samsung Galaxy S10e Italia Svizzera Germania Panama Russia Ucraina Australia Paesi del Caucaso Lussemburgo Bulgaria Inghilterra Irlanda Kazakistan Austria Paesi dell'Europa sudorientale Slovenia Repubblica Ceca Ungheria Paesi baltici Emirati Arabi Uniti Grecia Portogallo Romania Uzbekistan Olanda Francia Spagna Colombia India Paesi nordici Polonia Corea

Samsung Galaxy S10 Italia Svizzera Germania Panama Ucraina Trinidad e Tobago Russia Colombia Kazakistan Uzbekistan Romania Slovenia Paesi baltici Olanda Ungheria Spagna Paesi dell'Europa sudorientale Portogallo Repubblica Ceca Francia Grecia Paesi del Caucaso Bulgaria Lussemburgo Australia Vietnam Emirati Arabi Uniti Austria India Inghilterra Irlanda Slovacchia Polonia Paesi nordici Brasile Corea

Samsung Galaxy S10+ Italia Svizzera Germania Panama Trinidad e Tobago Colombia Emirati Arabi Uniti Vietnam Australia Russia Ucraina Kazakistan Uzbekistan Paesi baltici Ungheria Romania Francia Slovenia Paesi del Caucaso Repubblica Ceca Bulgaria Austria Paesi dell'Europa sudorientale Spagna Olanda Portogallo Lussemburgo Grecia Slovacchia Inghilterra Irlanda India Paesi nordici Corea

Samsung Galaxy S10 5G Svizzera Inghilterra Irlanda Corea Stati Uniti d'America (con l'operatore Verizon)



Tutti i device aggiornati ad Android 12

Mentre continua il rollout del nuovo OS di Google con la One UI 4.0 per numerosi device in tutto il mondo, ad oggi l'aggiornamento è già disponibile per i seguenti smartphone e tablet:

