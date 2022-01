Samsung Galaxy Fold 5G si aggiorna: le novità del firmware

Nel giorno in cui Samsung ha portato Android 12 su Galaxy A52s 5G, il colosso sudcoreano ha iniziato il rilascio dell'aggiornamento alla One UI 4.0 anche su Samsung Galaxy Fold 5G. Il device pieghevole, infatti, secondo le prime informazioni pubblicate in rete, sta iniziando a ricevere il firmare F907BXXU6GULB contenente anche le patch di sicurezza di gennaio.

Samsung Galaxy Fold 5G riceve Android 12

Allo stato attuale la nuova build è in fase di rilascio in Inghilterra, il che indica che molto presto l'aggiornamento arriverà anche nel nostro Paese. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Fold 5G possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Gli altri device Samsung aggiornati alla One UI 4.0

Ecco la lista aggiornata dei dispositivi Samsung aggiornati all'ultima versione di Android:

Nel caso in cui il vostro device non faccia parte dei dispositivi Samsung aggiornati ad Android 12, sappiate che l'azienda sta spingendo sul pedale dell'acceleratore per rilasciare l'update sul maggior numero possibile di smartphone e tablet. Vi terremo informati non appena l'update sarà disponibile su nuovi dispositivi.

