One UI 4.1: smartphone e tablet compatibili

Mentre Samsung continua senza sosta a rilasciare la One UI 4.0 con Android 12 su un gran numero di smartphone e tablet – trovate la lista completa in basso all'articolo -, il lancio della serie Samsung Galaxy S22 combacerà con l'arrivo della One UI 4.1 su diversi smartphone e tablet compatibili. L'attuale roadmap relativa al rilascio della One UI 4.0 si estende fino alla prima metà del 2022, e in assenza di una timeline ufficiale per quanto riguarda la One UI 4.1 reputiamo possibile che l'azienda inizierà a rilasciarla a partire dalla seconda metà in poi del 2022.

Ecco gli smartphone e i tablet Samsung compatibili con la One UI 4.1

Ecco la lista degli smartphone e dei tablet che dovrebbero ricevere l'aggiornamento alla One UI 4.1; abbiamo aggiunto alcuni commenti per quei device che potrebbero non riceverla ma che sono comunque in grado di montarla dal punto di vista hardware.

Smartphone serie Galaxy S

Samsung Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Samsung Galaxy S10 5G (Improbabile)

Samsung Galaxy S10 (Improbabile)

Samsung Galaxy S10+ (Improbabile)

Samsung Galaxy S10e (Improbabile)

Samsung Galaxy S10 Lite

Smartphone serie Galaxy Note

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Improbabile)

Samsung Galaxy Note 10 (LTE/5G – Improbabile)

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Smartphone serie Galaxy Z

Samsung Galaxy Fold (LTE/5G – Improbabile)

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Smartphone serie Galaxy A

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A90 5G (Improbabile)

Samsung Galaxy A01 (Improbabile)

Samsung Galaxy A11 (Improbabile)

Samsung Galaxy A31 (Improbabile)

Samsung Galaxy A41 (Improbabile)

Samsung Galaxy A21 (Improbabile)

Samsung Galaxy A21s (Improbabile)

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A02 (Improbabile)

Samsung Galaxy A02s (Improbabile)

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12 (Improbabile)

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Smartphone serie Galaxy M

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M02s (Improbabile)

Samsung Galaxy M02 (Improbabile)

Samsung Galaxy M21 (Improbabile)

Samsung Galaxy M21s (Improbabile)

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31 Prime Edition (Improbabile)

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M51 (Improbabile)

Samsung Galaxy M31s (Improbabile)

Samsung Galaxy M52 5G

Smartphone serie Galaxy F

Samsung Galaxy F41 (Improbabile)

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F02s (Improbabile)

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Smartphone serie Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover Pro (Improbabile)

Samsung Galaxy Xcover 5

Tablet serie Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 (Improbabile)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (Improbabile)

Samsung Galaxy Tab A7 (Improbabile)

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab Active 3 (Improbabile)

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

