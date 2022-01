Samsung Galaxy S22: ecco quando verrà presentato

Secondo quanto emerge da un nuovo rapporto online, Samsung sembra che sia finalmente pronta a lanciare la serie di flagship Galaxy S22 il prossimo 8 febbraio 2022. Vediamo quali sono le ultime novità in merito.

Samsung Galaxy S22 arriva l'8 febbraio, pare

I programmi di lancio di Samsung negli ultimi due anni sono stati fuori dall'ordinario, ma sembra che la prossima ammiraglia dell'azienda possa segnare un primo timido ritorno alla normalità. Secondo una nuova indiscrezione infatti, la data di debutto dei nuovi terminali premium dell'OEM sudcoreano potrebbe essere l'8 febbraio.

Il notiziario DDaily.co.kr riferisce che Samsung sta pianificando un evento di lancio per la sua serie Galaxy S22 proprio per quella data. Il negozio afferma che l'OEM coreano ha “confermato” la data del “Galaxy Unpacked 2022” e ha ribadito che si terrà virtualmente online.

Secondo quanto riferito, gli inviti verranno inviati alla fine di questo mese, ma non è chiaro se sarà anche un evento dal vivo. Sicuramente il MWC 2022 potrebbe aprire le porte agli eventi dal vivo – proprio come è successo (in parte) con il CES 2022 di Las Vegas. A tal proposito segnaliamo che il Mobile World Congress di quest'anno si terrà a Barcellona dal 28 febbraio al 3 marzo.

Tornando ai top di gamma Samsung, sappiamo che i preordini per S22, S22+ e S22 Ultra inizieranno il 9 febbraio, con le vendite ufficiali invece che inizieranno il 24 febbraio. La serie Galaxy Tab S8 dovrebbe arrivare insieme alla gamma di device premium, con tre varianti tra cui scegliere. Non mancherà un Galaxy Tab S8 Ultra di grandi dimensioni in grado di sfidare il predominio di iPad Pro.

Il Galaxy S22 standard dovrebbe essere un modello compatto di punta, l'S22+ invece, dovrebbe essere la soluzione di fascia media della line-up (possiamo definirla come “il perfetto equilibrio fra dimensioni e prestazioni”) e l'S22 Ultra, vero erede spirituale della gamma Galaxy Note.