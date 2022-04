Android 13 decreterà la fine delle SIM card?

Anche i più piccoli sanno bene che le schede SIM sono essenziali per il funzionamento del telefono, almeno per quanto riguarda la componente telefonica e quindi per telefonare, mandare SMS e molto altro. Sembra, però, grazie alle ultime scoperte relative al codice di Android 13, che il colosso di Mountain View si stia preparando al supporto per più eSIM da utilizzare contemporaneamente.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete dal sempre affidabile Mishaal Rahman, all’interno della nuova versione del sistema operativo mobile di Google è presente una nuova soluzione che prende il nome di “multiple enabled profiles” (MEP): questa feature permette di rimuovere il limite delle eSIM di gestire un solo profilo telefonico alla volta, garantendo quindi di replicare il classico supporto fisico della dual SIM.

Android 13 introdurrà il supporto a più eSIM contemporaneamente?

Trattandosi delle eSIM, inoltre, il vantaggio è presto detto: tutta la gestione dei profili utente avviene tramite software, anche se al momento il vero supporto completo a più profili dual eSIM potrà essere garantito solo da una nuova generazione di smartphone dotati di questa tecnologia. Questo non limita però la possibilità di utilizzare la tecnologia MEP anche sui telefoni attualmente disponibili sul mercato: in questo caso è possibile installare due profili telefonici in formato eSIM, utilizzandone però uno alla volta.

Android 13: alcune delle feature più interessanti finora scoperte

Sin dal rilascio della Developer Preview 1 di Android 13 abbiamo notato un interessante approccio del team di sviluppo di Google: un importante mix di novità e di ottimizzazioni di feature annunciate per la prima volta con l’arrivo di Android 12 (come il supporto alle Material You anche per le applicazioni di terze parti e per le personalizzazioni Android dei vari OEM). Ecco alcune tra le più importanti feature che, con tutta probabilità, troveremo al lancio della versione stabile attesa tra la fine del Q3 e l’inizio del Q4:

