Android 13 DP2: tutte le novità nascoste in un unico articolo

A distanza di pochi giorni dall'arrivo di Android 13 Developer Preview 2 (DP2), abbiamo l'opportunità di scoprire alcune feature nascoste che il team di sviluppo di Google non ha menzionato all'interno del post di annuncio.

Trattandosi di feature nascoste, è probabile che il team di sviluppo di Android 13 deciderà di modificarne le funzionalità oppure di rimuoverle definitivamente nelle prossime versioni.

Tutte le feature nascoste e non documentate di Android 13 DP2

Barra di ricerca

All'interno della DP2 di Android 13 scopriamo che la barra di ricerca si posiziona in basso, in una sezione della interfaccia più semplice da raggiungere e che evidentemente premia l'utilizzo del telefono con una mano.

Profilo utente nella status bar

L'introduzione della Developer Preview 2 ha svelato le ultime novità a cui ha lavorato il team di sviluppo di Android 13 per quanto riguarda la gestione di più profili utente. Nella DP2 è possibile notare l'indicazione del profilo utente attualmente in uso direttamente a livello della status bar.

Modifiche al testo della clipboard

Il team del colosso di Mountain View ha introdotto la possibilità di modificare rapidamente il testo della clipboard prima di condividerlo in un'altra app. Infatti, com'è possibile notare nell'immagine sottostante, il testo salvato nella clipboard può essere modificato tramite un apposito tasto prima di essere condiviso.

Tema scuro

Ci sono interessanti novità anche per quanto riguarda la personalizzazione del tema scuro che, oltre a rendere possibile l'attivazione a determinati orari (alba o tramonto), può essere anche escluso in determinati giorni della settimana oppure attivato solo quando il telefono è in fase di ricarica.

Novità più interessanti della DP2 di Android 13

Oltre alle sopracitate feature nascoste scovate nella Developer Preview 2, vi segnaliamo anche altre interessanti funzionalità di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi: