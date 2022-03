Android 13 prende in prestito una feature che Apple offre da anni

A distanza di ormai diversi giorni dal rilascio della Developer Preview 1 di Android 13, ancora oggi abbiamo l'opportunità di scoprire una nuova interessante funzione a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google: la possibilità di modulare la luminosità del flash della fotocamera.

Infatti, il sempre affidabile Mishaal Rahman, ex penna di alto livello di XDA, ha scoperto che Google ha introdotto per la prima volta due nuove API all'interno di Android 13: “getTorchStrengthLevel” e “turnOnTorchWithStrengthLevel“.

Android 13 introdurrà il supporto alla gestione della luminosità del flash

Senza entrare troppo nei dettagli – se siete interessati potete scoprire tutti i dettagli tecnici nel link presente nella fonte -, il primo metodo mostra il livello di luminosità del flash del telefono, mentre il secondo permette di impostare i valori da un minimo di 1 fino a un massimo determinato dal flash LED integrato nella fotocamera del telefono; fino ad oggi gli OEM possono utilizzare le API “setTorchMode” per accendere/spegnere il flash.

Sebbene la funzione sia disponibile da ormai diverso tempo sui dispositivi iOS, per Android si tratterebbe di una novità assoluta: in ogni caso è molto probabile che non tutti gli smartphone potranno sfruttare le nuove API di Android 13. Secondo le indicazioni pubblicate da Rahman, infatti, il supporto alla funzionalità richiede un aggiornamento all'hardware della fotocamera stessa; è altamente probabile che, almeno all'inizio, solo gli smartphone Pixel di Google potranno sfruttare la feature di Android 13.

Le novità più importanti di Android 13

Questa interessante feature scovata all'interno di Android 13 si aggiunge alle già numerose scoperte nei giorni scorsi, tra cui: