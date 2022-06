Samsung Galaxy S22 FE: non ci sarà quest'anno, pare

Pochi mesi fa Samsung ha lanciato il nuovo Galaxy S21 FE, punto di gamma davvero incredibile con il processore Snapdragon 888 e il modem 5G. Presenta il medesimo design del top di gamma da cui deriva. Le sue caratteristiche sono degne di nota, il prezzo di listino era ed è accattivante, ma con lo Street Price diventa ancora più conveniente: solo 482,89€ su Amazon con disponibilità immediata.

Adesso si inizia parlare però del modello erede, il Galaxy S22 FE. Purtroppo però, ci sono brutte notizie; secondo l’ultimi rapporti emersi in rete, sembra che non ci sia speranza di vedere un successore. Un famoso insider della rete ha affermato che al momento non c’è alcuno sviluppo attivo su questo terminale. Considerando che siamo già a giugno, è lecito presupporre che almeno per il 2022, non vedremo alcun Flagship killer in casa Samsung.

Samsung Galaxy S22 FE: perché l’azienda lo avrebbe cancellato?

Bisogna dire che far uscire un dispositivo simile a distanza di un mese dal debutto dell’ammiraglia di nuova generazione non è una mossa tanto saggia. Le vendite, purtroppo, lo hanno confermato. Al netto del tempismo e delle specifiche tecniche però, il modello del 2022 è stato davvero eccezionale e ancora oggi noi ci sentiamo di consigliarlo perché offre un interessantissimo rapporto qualità-prezzo.

Ovvio quindi che se l’OEM sudcoreano dovesse lanciare un nuovo FE non dovrebbe farlo assolutamente nel 2023, o meglio, nei primi mesi dell’anno nuovo, perché rischierebbe di cannibalizzare le vendite degli S 23… e viceversa.

Non sappiamo se il destino di questa linea è già segnato, un po’ come abbiamo visto con la gamma Note. Quel che è certo è che ci piacerebbe vedere qualcosa di diverso, anche se i rumors emersi finora indicavano il debutto di un dispositivo top con processore MediaTek. Probabilmente non dobbiamo illuderci, però sarebbe davvero un peccato.

S20 FE, S21 FE e Galaxy A52S sono i dispositivi più “riusciti” della compagnia. Voi cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.