Samsung Galaxy S20 FE (4G) si aggiorna alle patch di marzo

A distanza di qualche giorno dal rilascio della One UI 4.1 per Samsung Galaxy S20 FE 5G, proprio in queste ore il team di sviluppo della One UI ha avviato il rilascio dell’update anche per Samsung Galaxy S20 FE 4G, ovvero il modello munito di connettività LTE.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device di fascia alta sta iniziando a ricevere il firmware G780FXXS8DVC2 con le patch di sicurezza di marzo che, lo ricordiamo, includono 50 correzioni di sicurezza così composte: 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato.

Samsung Galaxy S20 FE 4G riceve l’aggiornamento alla One UI 4.1

Ad oggi, il nuovo firmware è disponibile in Europa nei seguenti Paesi:

Italia

Albania

Austria

Bulgaria

Croazia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Kazakistan

Lussemburgo

Macedonia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Europa sudorientale

Spagna

Svizzera

Olanda

UK

Ucraina

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA che informa della disponibilità della build.

Le più importanti novità della One UI 4.1

Tra le numerose novità introdotte con la One UI 4.1, segnaliamo:

Integrazione di Grammarly con Samsung Keyboard (purtroppo manca il supporto all’italiano);

Condivisione del display con Google Duo;

Introduzione di Object Eraser per rimuovere oggetti, ombre e riflessi dalle foto;

Condivisione facilitata e migliorata dei file e delle foto;

Introduzione dell’applicazione Expert RAW per registrare video e scattare foto con tool professionali.

Tutti i device che riceveranno la One UI 4.1 di Samsung

Cresce, giorno dopo giorno, la lista di smartphone e tablet che ricevono l’aggiornamento alla One UI 4.1. Finora l’update è arrivato sui seguenti device:

