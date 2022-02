Samsung Galaxy Note 10+ 5G si aggiorna: le novità dell'update

Dobbiamo ancora una volta fare un applauso virtuale a Samsung per la costanza e la tempestività con cui sta aggiornando i suoi device alle patch di sicurezza di febbraio che, proprio in queste ore, sbarcano su Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Infatti, dalle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che l’ex top di gamma del colosso sudcoreano sta ricevendo il tanto atteso aggiornamento con le patch di febbraio.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G riceve le patch di sicurezza di febbraio

Attualmente il firmware N976BXXS7GVB1 è in fase di rilascio in Svizzera e in altri Paesi dell’Unione Europa: con tutta probabilità, se non dovessero venire a galla gravi bug, il firmware potrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Tutti gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità del firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamento Software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di aggiornamento.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di febbraio

Procede senza sosta il lavoro del team di sviluppo di Samsung per quanto riguarda le patch di sicurezza di febbraio. Ecco la lista completa dei device che hanno ricevuto l’update con le correzioni di questo mese: