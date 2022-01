Samsung Galaxy A72 si aggiorna: scopriamo le novità della builda

In questi giorni Samsung è impegnato nel rilascio di un gran numero di novità: infatti, dopo l'arrivo di Samsung Galaxy S21 FE e del Gaming Hub, il colosso sudcoreano ha iniziato a pubblicare l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 anche per Samsung Galaxy A72.

Samsung Galaxy A72 si aggiorna alla One UI 4.0

L'ottimo smartphone di fascia media dell'azienda si sta aggiornando in Russia con il firmware A725FXXU4BULA che, contrariamente a quello di Galaxy Note 10 Lite, include le patch di sicurezza di dicembre 2021 e non di gennaio 2022. L'arrivo in Russia, comunque, indica che la build sarà presto disponibile al download anche per gli smartphone commercializzati nel nostro Paese.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A72 possono controllare la disponibilità dell'update ad Android 12 tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora arrivato.

I device Samsung aggiornati alla One UI 4.0

Qui in basso la lista completa dei dispositivi Samsung (smartphone e tablet) che hanno già ricevuto l'aggiornamento alla One UI 4.0:

La compagnia è impegnato nel rilascio dell'aggiornamento su tanti altri device: vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità in merito.

