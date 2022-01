Samsung Gaming Hub: al CES arriva il futuro del gaming su smart TV

Dopo l'arrivo di Samsung Galaxy S21 FE, il colosso sudcoreano sfrutta il palco (virtuale) del CES per presentare Samsung Gaming Hub, ovvero una soluzione pensata per racchiudere in un'unica interfaccia le migliori piattaforme di gioco disponibili oggigiorno sul mercato. Basato su Tizen, il nuovo servizio di Samsung è da considerarsi come un anello di giunzione tra l'hardware e il software in grado di offrire ai propri utenti un accesso immediato e senza compromessi ai titoli più caldi di questi anni.

Samsung Gaming Hub porta i migliori giochi sullo smart TV di casa

Infatti, grazie a una importante partnership con colossi del calibro di Nvidia GeForce NOW, Stadia e Utomik, gli utenti muniti di una smart TV possono accedere alle intere librerie di videogiochi direttamente all'interno del Gaming Hub. “I nostri Samsung Smart TV rappresentano il punto di arrivo definitivo per l’intrattenimento per tutti gli utenti, indipendentemente dalla generazione, dagli interessi e dalle preferenze di visione“, sottolinea Won-Jin Lee, Corporate President di Samsung Electronics. “Sappiamo che la popolarità del gaming continua a crescere tra i nostri clienti e, proprio per questo, abbiamo combinato la nostra leadership in fatto di Smart TV e un software avanzato di gioco, affinché gli utenti possano immergersi più facilmente e più rapidamente nei giochi che amano di più. Abbiamo sviluppato la soluzione Samsung Gaming Hub con i nostri incredibili partner a beneficio di tutti i gamer e prevediamo di proseguire la nostra collaborazione per far crescere ulteriormente l’ecosistema“.

Ecco i dettagli più salienti della novità svelata al CES:

Accesso a un'ampia gamma di videogiochi presenti su Nvidia GeForce NOW, Stadia e Utomik;

Accesso facilitato a giochi su YouTube per seguire gli streamer preferiti;

Possibilità di utilizzare un solo controller per un'esperienza di gioco senza interruzioni;

Prestazioni al pari di una console senza necessità di download né di spazio di archiviazione.

Il servizio sarà inizialmente disponibile su una selezione di modelli di smart TV Samsung del 2022, ma l'azienda annuncia che sta lavorando per rendere il Gaming Hub disponibile per il maggior numero possibile di utenti.