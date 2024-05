Xiaomi 14 al nuovo MINIMO STORICO: è da prendere subito (-291€)

Xiaomi 14 diventa lo smartphone compatto da prendere grazie a questa nuova offerta eBay. Lo smartphone di Xiaomi, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro invece di 990 euro, con uno sconto di 291 euro. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage e presenta Garanzia Italia. Da notare che è possibile completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14: al minimo storico è un affare

Lo Xiaomi 14 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in un formato compatto. Lo smartphone, infatti, è dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici, con pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Le dimensioni compatte non si traducono in compromessi sulle prestazioni.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta per quanto riguarda prestazioni di livello elevato, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare che il compatto di Xiaomi viene proposto con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. C’è anche una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è, invece, Android 14 con HyperOS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il modello è dotato di Garanzia Italia ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.