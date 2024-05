Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon con un PREZZO IRREALE (anche in 12 mesi)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon davvero da non farsi sfuggire. Il top di gamma di Samsung, vero e proprio punto di riferimento del mercato, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.199 euro, con 420 euro di sconto rispetto al listino, nella variante con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Per gli utenti Amazon selezionati, inoltre, il pagamento può avvenire anche in 12 rate mensili, senza interessi e utilizzando la carta di debito. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è il top di gamma da prendere

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Ultra non ha punti deboli, a partire dal SoC utilizzato. Lo smartphone, infatti, è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, in grado di offrire prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo.

Il chip è affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di memoria interna, per quanto riguarda la versione proposta in offerta. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotografico include quattro sensori posteriori, con una fotocamera principale da 200 Megapixel e due teleobiettivi. In confezione c’è anche la S-Pen.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro. Da notare che è possibile completare il pagamento anche in 12 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.