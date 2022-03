L’arrivo della Developer Preview 1 di Android 13 ci ha permesso di scoprire molte delle novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google, e in questo articolo abbiamo deciso di raccogliere le migliori 5 funzionalità che troveranno posto su Android 13.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’arrivo della versione stabile di Android 13 – la roadmap ufficiale parla della fine del Q3 e dell’inizio del Q4, più o meno quando arriverà anche la serie di Google Pixel 7 -, già da adesso possiamo stilare una sorta di classica sulle funzionalità che maggiormente potrebbero migliorare l’esperienza di utilizzo di Android 13.

Android 13: le migliori 5 funzionalità in arrivo

Gestione della luminosità del flash del telefono

Innanzitutto, partiamo dalla possibilità offerta dall’introduzione di due nuove API – “getTorchStrengthLevel” e “turnOnTorchWithStrengthLevel” – che permetteranno di gestire la luminosità del flash del telefono, proprio come avviene sugli smartphone Apple da ormai diversi anni. Ad oggi non sappiamo con precisione come funzionerà, ma con ogni probabilità l’utente potrà modulare la luminosità del flash tramite uno swipe o un’apposita gesture.

Supporto multi utente dalla lockscreen del telefono

Cambiando radicalmente ambito, Google continuerà a migliorare il supporto all’utilizzo di un device con Android 13 da più utenti. Infatti, sappiamo con certezza che il cambio utente sarà disponibile direttamente dalla lockscreen del telefono: in questo caso sarà possibile cambiare utente tramite un comodo menu a tendina e accedere alla propria homescreen e impostazioni personali dopo aver immesso il PIN di accesso.

Nuova interfaccia per il player audio nei toggle rapidi

Se siete soliti ascoltare molta musica con il vostro device, l’arrivo di Android 13 combacerà con l’introduzione di una nuova interfaccia grafica per il widget del player audio. Introdotto all’interno del menu dei toggle rapidi con Android 12, l’arrivo di Android 13 offrirà la possibilità di usufruire di una UI più chiara, con maggiori controlli a schermo e anche con la possibilità di controllare lo stato di avanzamento della traccia audio.

Tocco rapido permette di attivare il flash del telefono

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro dispongono della funzionalità “Tocco rapido”, una singolare feature che permette di effettuare alcune operazioni semplicemente con un doppio tap sul retro del telefono. Raggiungibile tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Gesti > Tocco rapido, con l’arrivo di Android 13 sarà possibile attivare rapidamente il flash del telefono tramite un comodo tap sul retro del telefono.

Material You anche per le applicazioni di terze parti

L’introduzione del Material You con Android 12 si può definire come un lavoro svolto a metà: finora sono pochissimi gli OEM che lo supportano e la maggior parte delle applicazioni di terze parti non lo ha ancora abbracciato. Con l’arrivo di Android 13 l’implementazione del Material You sarà finalmente compiuta, interessando ogni aspetto dell’interfaccia utente a partire dai menu, i tasti e arrivando fino alle icone.

Queste sono solo alcune delle novità più interessanti che troveranno posto in Android 13. Quali sono le caratteristiche che vi hanno più colpito?